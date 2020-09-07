資誠：肺炎疫情促使數位革命提前發生

資誠聯合會計師事務所今天發布「2020全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告」，分析全球和台灣娛樂及媒體產業發展趨勢。報告指出，新冠肺炎疫情加速及強化消費者行為的改變，更促使數位革命提前發生，甚而為可能耗費多年都無法突破的業界生態，開創產業的轉捩點。

資誠聯合會計師事務所審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師支秉鈞表示，數位化向來是形塑所有產業的關鍵動能，年初爆發新冠肺炎疫情以來，引發的社交距離和行動限制更強化數位化的進展。今年的娛樂暨媒體產業因此更朝向遠距、虛擬、串流、個人化的趨勢，變得更以居家為中心，這樣的演變超乎任何人預期。

全球娛樂暨媒體業的各次產業受創程度不一，其中實際中止展演的產業受傷最重，如現場實況音樂、電影和貿易展覽等實體活動。廣告營收也呈現相似走勢，預估2020年將下滑13.4%。同時，報業由紙本走向數位的漫漫轉型路則快轉了好幾年，進而侵蝕報業的紙本營收。

疫情引發的一項效應，則是娛樂暨媒體業的轉型比原先預期來得更早。舉例來說，隨選影音訂閱的市場規模將於2020年超越電影票房收入，並可望在未來5年加速成長，於2024年達到電影票房收入的兩倍。另外，從智慧型手機和固網寬頻間的數據流量消費差距來看，智慧型手機已遙遙領先，成為全球消費者最常使用的個人上網裝置。

資誠指出，去年台灣娛樂暨媒體業市場規模約152億美元、年增0.4%，主要受OTT影音、電玩遊戲和音樂等次產業強勁成長所帶動，彌補報紙、雜誌、書籍、傳統電視等傳統媒體的缺口。受疫情影響，今年國內娛樂暨媒體市場營收預計將下滑3.3%、來到147億美元，其中影響最大的是實體、現場的娛樂暨媒體活動，包括電影票房（年營收減少近60%）、現場實況音樂（年營收減少約50%）、貿易商展（年營收下滑近55%）。