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「2020國際生醫智能加速器」計畫 徵件開跑

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北即時報導

國家生技研究園區創服育成中心與阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠今（7）日共同宣布，雙方攜手舉辦「2020 國際生醫智能加速器計畫」計畫徵件開跑，今年除了挖掘具潛力生醫及數位醫療新創團隊之外，更跨足「數位醫療」領域，邀請全球科技巨擘亞馬遜 AmazonWeb Services （AWS）為新創團隊最強後盾。

此外，今年也邀請中央研究院、行政院科技會報辦公室、衛生福利部、科技部、國家發展委員會擔任指導單位，以及北醫加速器夥伴共同支持，攜手打造產、官、學、研、醫聯盟的超黃金陣容。

除了專注藥物研發與臨床研究，阿斯特捷利康近年來透過全球醫療創新中心（Health Innovation Hubs）計畫，不斷挖掘並培育每個計畫基地的新創團隊，形塑強大的全球性創新醫療網絡，催生各種突破性的創新醫療解決方案。

臺灣阿斯特捷利康總裁陳康偉表示，很榮幸能與國家生技研究園區一起推動生醫加速器計畫，今年更大力促成與 AWS 的合作，期待每一屆都不斷向上突破，因應數位醫療的趨勢，找到更多在地的優秀團隊，鏈結國際新創舞台，共同為台灣的生醫新創發展以及病患的福祉努力。

中央研究院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示，今年的「國際生醫智能加速器」跨足到數位醫療領域，除希望能增強台灣團隊的研發量能，加速創新為社會與患者締造福祉外，也希望能培育出具潛能的生醫及數位醫療新創人才與團隊，並且幫助新創團隊躍上世界舞台與國際生技新藥及數位醫療產業研發鏈接軌。

成功入選的新創新秀，將獲得專業諮詢與顧問服務，阿斯特捷利康更秉持全球醫療創新中心（Health Innovation Hubs）計畫精神，將安排總部專家針對團隊需求做一對一培訓指導，並提供商品健檢、商機可能性、市場預測等國際藥廠運作全球市場的眼光，團隊還有機會獲得 SLUSH 創業投資大會的門票參與全球最大的新創活動。

AWS 則提供雲端技術指導、訓練、申請雲端服務使用促銷積分等技術資源與工具，提供新創團隊可快速部署、高度可擴充、零前置成本之雲端服務支持。

國際生醫智能加速器於即日起開放新創團隊報名，報名徵件至 2020/10/18 截止。此次活動一共開放兩大專業領域團隊報名，涵蓋：「數位醫療(Digital Health)」及「生物醫學(Bio-Medicine)，含腫瘤、呼吸道與免疫、心血管、腎臟與代謝性疾病」。

雲端服務 生技

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