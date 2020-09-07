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雍智8月營收1.18億元 第3季有望續創新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

IC測試介面廠雍智（6683）公布8月合併營收1.18億元，月增17.55%、年增61.65%，單月營收再度改寫歷史新高紀錄，在單月營收創高，且市場原本就看好該公司下半年營運下，市場法人預期，該公司第3季營收有機會再創歷史新高水準。

雍智8月合併營收1.18億元，月增17.55%、年增61.65%，改寫歷史新高紀錄；累計今年前8月營收7.6億元，年增41.15%，也創下歷年同期新高。對於營收走高，雍智指出，主要是受惠於半導體晶圓測試之後段測試載板需求持續增加，帶動8月營收成長。

雍智受惠新產品測試需求增加，再加上該公司在晶圓探針卡、IC測試板等主要產品出貨暢旺下，今年以來營運成長動能暢旺，今年第2季獲利創下歷史新高表現，今年以來的業績表現也優於市場預期，而在全球5G相關商機帶動，再加上旺季也將帶動相關產品出貨，因此市場法人看好雍智第3季營收有機會持續攀升，法人預估，該公司第3季單季營收及獲利均可望再創新高。

此外，市場法人也認為，新探針卡設計專案下半年原本就是雍智營運成長的重要動能，另外，台系客戶5G系統單晶片（SoC）市占率提升、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS）前景可期，將帶動雍智5G、射頻測試相關IC測試載板需求。

營收 真無線藍牙耳機 5G

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