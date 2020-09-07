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資誠預測台灣OTT影音兩位數高成長 疫情大贏家

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

資誠預估，新冠疫情加速台灣OTT(over-the-top)影音串流服務成長，預估2020年營收將達7.45億美元，年成長26%，今年正式超越實體家庭影音市場營收的5.4億美元，帶領台灣朝向串流文化轉型。

資誠聯合會計師事務所於2020年9月7日發布《2020全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》(PwC Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024)，報告指出，新冠疫情加速及強化消費者行為的改變，更促使數位革命提前發生，甚而為可能耗費多年都無法突破的業界生態，開創出產業的轉捩點。

不僅台灣，全球OTT也是高成長，今年的另一項利多是台灣的製片和電視節目製作生態，在網飛(Netflix)、HBO Asia、福斯傳媒集團等全球、區域串流服務供應商的支持下欣欣向榮，積極製播華語的OTT影音內容。

報告指出，受新冠肺炎疫情影響，2020年台灣娛樂暨媒體市場營收預計將下滑3.3%、來到147億美元。其中，影響最大的是實體、現場的娛樂暨媒體活動，包括電影票房(年營收減少近60%)、現場實況音樂(年營收減少約50%)、貿易商展(年營收下滑近55%)。

疫情讓許多音樂演出被迫取消，讓2020年台灣的音樂和廣播市場營收估年減17%，其中又以現場實況音樂受創最重，今年營收恐減少47.8%。儘管如此，一旦市場需求回溫，在音樂祭數量成長的帶動下，台灣現場實況音樂營收將以7.0%的年複合成長率，增加至2024年的1.15億美元。

另外，雖然實體唱片銷售額不斷下滑，但串流音樂營收持續強勁成長，數位音樂錄製營收於2019年正式突破1億美元。在數位音樂串流與現場實況音樂的驅動下，未來五年，台灣音樂和廣播市場將以4.2%的年複合成長率，於2024年達到3.63億美元。

資誠聯合會計師事務所審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師秉鈞指出，新冠疫情的爆發，讓娛樂暨媒體產業措手不及，2020年營收面臨劇烈衰退，尤其非數位領域。但新冠疫情也加速消費者行為轉變，走向更多數位內容的消費，並觸發顛覆性的改變。我們可以看到，即使疫情來攪局，娛樂暨媒體產業對消費者仍具有強大的魅力，例如OTT影音和電玩遊戲等，台灣企業必須抓住這一波數位轉型的契機。

營收 疫情

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