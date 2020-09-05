聯發科高階晶片 打入美國

聯發科高階手機處理器傳來捷報，天璣1000C獲LG Velvet 5G全頻段智慧手機採用，並打入美國市場開賣，與5G電信系統業者T-Mobile展開合作服務，預計年底前將再推比天璣1000系列更高版本晶片。5G中高階產品接連傳來喜訊，法人預估2021年出貨量將突破1億套，市占率力拚五成。

聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯表示，相較於其他地區，美國消費者其實在5G智慧手機的晶片組選擇有限，天璣1000C有專為美國市場量身訂做的特殊功能。例如因應美國的串流影音服務發達，天璣1000C是首款獲得串流影音巨擘Netflix的 AV1 HDR影音標準認證的智慧型手機晶片，支援在Netflix和YouTube的兩大平台，以AV1影片格式解碼，並與全球領先的遊戲影音串流平台Twitch合作，有節能省電的編解碼影音技術，又讓用戶有更好的影音體驗。

聯發科不僅5G手機處理器獲得重大成果，5G技術橫跨各產品線領域，從手機到路由器到個人電腦都有，天璣系列5G系統單晶片因性價比高，多款預計今年下半年推出的手機搭載聯發科晶片。天璣系列晶片還包含天璣800和700產品組，全系列完整的5G產品陣容，加速推動5G智慧手機的普及。

聯發科研發天璣系列以來，不斷緊咬對手高通不放，在中國市場跨足全價位帶手機，現在再進入美國市場，直搗對手高通的主戰場。聯發科指出，天璣1000C強化AI運算的效能，內建的聯發科AI處理單元（APU 3.0），結合三種不同類型的AI核心，滿足對 AI相機、AI助理、應用程式或作業系統增強的需求。