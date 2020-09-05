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遠傳、亞太換股 5G共頻共網

經濟日報 / 記者何佩儒黃晶琳／台北報導
圖／經濟日報提供
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遠傳電信與鴻海集團旗下亞太電信昨（4）日宣布兩階段的股權交換與共網共頻合作。第一階段，遠傳將以5G頻段3.5GHz（80MHz）與亞太電信共頻共網合作。亞太電信分擔九分之二的網路與頻譜成本共94.73億元，取得20年遠傳3.5G頻段網路容量使用權。此案經國家通訊傳播委員會（NCC）核准後，亞太5G最快可望在11月開台。

另外，遠傳以每股10元、不超過50億元額度，參與亞太電信私募普通股5億股，持股11.58%。

第一階段的共網、參與私募預計在明年5月底前完成，這將是NCC新修訂的電信管理法通過後，第一個完成共頻共網的電信合作案。

第二階段是在2022年6月30日前，遠傳發行新股與鴻海交換部分亞太股權，目前暫定以亞太電信普通股1股換發遠傳普通股0.1551447新股。交易完成後，遠傳與鴻海各自持有亞太電信23.8%股權，與鴻海並列亞太電最大股東；鴻海將因此持有遠傳股權2.45%。

遠傳亞太聯盟後，總用戶數達907.7萬戶，拉近跟中華電信龍頭地位差距，穩坐電信第二大。據了解，雙方的洽談僅兩周就達成共識，遠傳在價格與頻段的「誠意」讓協商快速達成。

遠傳電信總經理井琪表示，雙方合作並分擔成本，可以提升頻譜效益，遠傳可以投入資源開發更多5G服務、提供更優質5G網路體驗，是雙贏的綜效，這次合作更將是台灣電信史上重要里程碑。

亞太電信總經理黃南仁指出，結合兩家資源，可加速推動5G網路建設，將來共頻共網是成為5G趨勢。另外，雙方在同一個5G高速網路支持下，可各自發展5G多元加值應用及垂直場域智慧應用，電信業將由單純電信服務，轉型為多元資通信服務業者。亞太電信目前在4G的偏鄉網路與台灣大哥大合作，黃南仁表示雙方會繼續合作。

遠傳電信 5G 亞太電信

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