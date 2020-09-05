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聯發科非手機產品報捷 尬高通

經濟日報 / 記者張家瑋／台北報導

聯發科單品突破、殺進對手高通北美及歐洲陣地，首款5G高階處理器與LG手機合作開拓美國市場，數據機晶片亦切入英特爾5G筆電，極具指標意義。業界指出，5G應用層面廣泛，聯發科現在以5G技術為基礎，在非手機應用領域打入物聯網、行動裝置、車用等有更大發揮舞台，挾高性價比優勢，競爭對手很難全面防堵，5G時代聯發科與高通的二分天下態勢已定。

聯發科在中國及新興市場占有高市占率，揮軍北美、歐洲開疆闢土，爭取國際指標性大廠合作機會。最近開學潮帶動Chromebook熱銷，正是聯發科幾年前和Google合作，提供Chromebook專屬處理器晶片的成果。Google最近要推動Chromebook和G Suite教育計畫，聯發科也是台灣合作團隊之一。

聯發科陸續與Amazon、Google、微軟及歐系電信大廠合作語音助理產品或行動裝置，並為客戶在北美設專屬服務客戶團隊，在全球指標性大廠布局完整。

近期聯發科積極展現非手機領域創新布局，成長型產品貢獻逐漸放大。

聯發科 5G 手機

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