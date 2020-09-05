博通本季財測優於預期

博通（Broadcom）上季營收與獲利都優於市場預期，預測智慧手機零組件出貨量將回升，本季營收預測高於市場預測。博通3日表示，到8月初的年度第3季（上季）淨營收比一年前成長5.5%到58.2億美元，經調整後的每股盈餘為5.4美元，都優於分析師預期。

博通是蘋果供應鏈一環，預估本季營收可達64億美元，彈性區間為上下1.5億美元，優於市場預期。博通供應蘋果及其他手機廠商Wi-Fi通訊晶片，現在業務也擴及企業軟體。

博通執行長陳福陽指出，本季展望顯示無線晶片出貨量增加，雲端與電信客戶的需求持續激增，成長力道強，足以補足企業客戶疲軟需求且更好。新冠肺炎疫情促使人們在家工作與遠距學習，已推升資料中心等基礎設施的需求。

博通也說，「今年稍後將比以往更努力提高全年晶片出貨量」，博通來自蘋果的營收比率多達25%。

彭博分析師認為，5G版iPhone延後推出，將使博通本季的銷售成長力到延續到下季，雲端與電信客戶的需求將維持強勁，也有助挹注博通的營收成長。