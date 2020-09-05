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亞太、遠傳這次合作…價格是關鍵

經濟日報 / 記者黃晶琳何佩儒／台北報導

昨天亞太電信與遠傳5G共頻共網及股權合作，為業界投下震撼彈，讓業界跌破眼鏡的是，先前是台灣大哥大與亞太電信向國家通訊傳播委員會（NCC）提出雙方5G合作計畫書，但遠傳後來居上，在近兩周內火速完成結盟談判。業界指出，鴻海集團移情別戀的關鍵有二，一是現實的價格，二是遠傳追求三贏的誠意，讓三方合作成局。

亞太電信沒有標3.5GHz頻寬，一直在等共網後開台。據傳在5G頻譜價格上，台灣大開價100億元，使用九分之二的60M頻寬，但遠傳開94.73億元，可使用九分之二的80M。此傳言未經各方證實，但從火速成局來看，業界深信價格絕對是主要因素。

市場人士昨天特別關注台灣大反應。台灣大表示，只要對產業好，對台灣好，都樂觀其成，會盡全力追求所有利害關係人的最大利益。

台灣大哥大 遠傳 5G

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