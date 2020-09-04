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遠傳入股亞太電 簽訂20年共頻共網合作

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遠傳入股亞太電 簽訂20年共頻共網合作

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
遠傳電信與鴻海集團旗下亞太電信簽訂業務合作計畫，雙方將合作共頻共網。 圖／遠傳電信提供
遠傳電信與鴻海集團旗下亞太電信簽訂業務合作計畫，雙方將合作共頻共網。 圖／遠傳電信提供

遠傳董事會今（4）日通過與鴻海集團旗下亞太電信簽訂業務合作計畫，雙方將合作共頻共網，亞太電信將分擔九分之二網路建置成本，並分攤分攤頻譜成本費用，其中以頻譜費用94.73億元。取得九分之二網路容量權，雙方簽訂20年共頻共網合作。

遠傳電信董事會也決議以每股10元，取得亞太電信不超過50億元，取得亞太電信私募普通股5億股，持股比例為11.58%。

遠傳電信與亞太電信也強調，後續共頻共網合作，需取得主管機關同意。

遠傳表示，雙方合作提升頻譜效率增加跟網路效率，降低成本，提升5G競爭力。亞太電信則表示，取得3.5G頻寬，降低頻譜成本，聚焦多媒體應用，以增加亞太電信競爭力。

後續9點遠傳將宣布，董事會決議將發行新股受讓鴻海持有亞太電信部分持股。

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