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5G帶動！國發會估物聯網今年產值成長至1.47兆元

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

國發會表示，我國物聯網產業發展，不受新冠肺炎疫情影響，在政府持續推動智慧交通、智慧商業等物聯網創新服務，以及5G技術正式邁入商用下，預期今年我國物聯網產值可持續成長至新台幣1.47兆元，較2019年成長12.7%。

國發會預期，依照目前發展態勢，我物聯網產值應可順利達成「亞洲‧矽谷」方案所訂之2025年全球市占率達5%的既定目標。

根據工研院產科國際所（IEK）最新統計，2019年我國物聯網產值成長至1.31兆元，是繼2018年產值首度突破兆元後，仍維持雙位數成長至11.5%，全球市占率亦由2018年的4.24%提升至2019年的4.33%。

展望2020年，國發會表示，今年全球雖受疫情衝擊，影響主要國家生產及消費，台灣因應疫情得宜，帶動遠距、防疫科技等相關應用；此外，在政府持續推動智慧交通、智慧商業等物聯網創新服務，以及5G技術正式邁入商用下，將使物聯網應用領域更為多元，預期今年我國物聯網產值可持續成長至1.47兆元，較2019年成長12.7%。

國發會指出，隨著AI、5G等技術的快速興起，物聯網結合這些前瞻科技將發展出更多的創新應用，未來透過亞洲‧矽谷計畫的積極推動，台灣將能在全球物聯網領域扮演關鍵性角色，這也是為了落實蔡總統520就職演說時所特別強調的，要讓台灣成為全球經濟的關鍵力量。

物聯網 國發會 5G

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