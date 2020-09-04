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宅經濟夯！加百裕7月EPS 0.48元、年增35.18%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

電池模組廠加百裕（3323）今（4）日公告，因公司有價證券近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解，其7月營收為11.85億元，刷歷史新高紀錄，自結單月稅前盈餘為0.49億元，年增29.7%，稅後盈餘0.4億元，年增率29.56%，EPS達0.48元，年增率35.18%。

該公司日前法說會對後市展望釋出偏多訊息，包括筆電產品線訂單能見度已達第4季，同時非IT產品線下半年成長看好，電動腳踏車電池業績攀升，跨足儲能系統長期動能更強。

該公司公告，累計6-7月、兩個月的營收為22.5億元，年增32.16%，稅後純益0.85億元，年增高達77.22%，6-7月的EPS達1.03 元，年增率84.91%。

加百裕今日股價受到大盤疲軟影響，終場收在45.6元，下跌2.77%或1.3元。

電池模組 營收

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