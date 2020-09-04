宅經濟夯！加百裕7月EPS 0.48元、年增35.18%

中美科技戰再度成了熱戰焦點，美國對華為動作不斷，自2019年至今美國對華為一直是一手緊縮、一手在延長禁令、且戰且走的步伐中前行。近來，隨著中美關係的緊張，美方也在華為禁令上加大力道掐緊華為脖子，華為消費者業務執行長余承東坦承，高階手機所用的麒麟芯片將在9月15日後斷貨。

2020-09-04 10:21