TBC海外投資架構股權交易案公聽會 NCC廣納各界意見

NCC今（4）日就大豐有線電視（6184）大股東戴永輝與亞太電信董事長呂芳銘間，關於TBC海外投資架構中Dynami公司65%股權的交易案舉辦公聽會。買方大大數位匯流及賣方Gear Rise Limited的受任人律師謝穎青強調，此交易案不會對NCC原已許可Dynami百分百控制AMPL100%股權申報的境外及境內多層次轉投資結構有任何變動，對於APTT資產包括的境內系統業者所在各個經營地區市場競爭也沒有影響。

與會學者認為，有線電視產業有規模經濟的特性，意即隨用戶數增加，服務成本會逐漸遞減。預料在交易完成後，大豐集團的收視戶數將增加到95.6萬戶，可望降低對每戶的服務成本，至於在規模經濟下，並不容易形成聯合行為。但學者也提醒，此次交易涉及產業水平整合問題，NCC應針對水平整合後所帶來的競爭與影響，要求大豐進行說明。

此次公聽會主要針對此交易案是否影響國家安全、是否妨害或不利產業健全發展、是否妨礙公平競爭或限制競爭、公眾接近管道的開放性、頻道內容的多樣性、消費者利益的保障與回饋、經營效率提升、對於媒體相關市場影響等議題，徵詢各界意見。

謝穎青表示，大大數位匯流是一家本土企業，戴永輝未來會與呂芳銘共同合作，以彼此的經驗和專長提供相關企業策略建議，希望可以淡化過去外資帶給TBC的色彩，卸下之前留下的管理結構包袱，讓有線電視回歸本土經營，也有利於對應國內主管機關的監管。