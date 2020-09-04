宏碁辦Predator League英雄聯盟校際盃 培育電競人才
宏碁（2353）自2015年底成立電競品牌Predator後，建立多元電競產品線，展開世界級電競賽事贊助，更多次成功舉辦亞太區Predator League國際級電競賽事，台灣則持續以深耕校園、培育電競人才的角度積極投入校園電競推廣，近期展開電競巡迴教育講座、又積極投入賽事輔導，與Garena合辦賽事，讓校園電競社團有舉辦賽事經驗、電競選手有磨練戰技機會及發揮實力的舞台。
回顧 2020 年度的校際盃賽事，宏碁與 Garena 輔導了超過 60 間的學校自主舉辦校內校隊賽事，並主辦了超過 12,900 位學生參與的大型線上校際賽事，是為台灣的電競人才重要的培育途徑，多年來成果斐然。
此次「2021 Predator League 英雄聯盟校際盃」分為秋季的校隊賽以及春季的校際賽，並且，如同過去幾年活絡台灣電競環境的目標，以及培育未來電競賽事的相關人才，希冀能讓校園電競社團獲得舉辦賽事經驗、也讓選手具有磨練戰技及展現實力的舞台。
宏碁指出，報名主辦的學校，除了能獲得 Acer Predator 的賽事補助金及電競設備贊助之外，更能獲得由 Garena 提供的行銷宣傳資源以及聯盟幣獎勵，也有來自賽事專門單位 Cyber Games Arena 所提供的專業賽事輔導，輔導內容涵蓋賽事規劃、執行與現場指導等。報名時間為即日起至 2020 年 12 月 20 日。
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