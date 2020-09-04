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燦坤Awesome南崁店登場 推多項商品優惠

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
燦坤董事長林技典（中）主持燦坤Awesome全新型態 暖心登場。 記者張義宮／攝影
燦坤董事長林技典（中）主持燦坤Awesome全新型態 暖心登場。 記者張義宮／攝影

燦坤（2430）南崁店以Awesome全新型態嶄新登場，南崁路上全新的黃色建築印入眼簾，充滿活力的黃色，代表陽光、年輕及快樂的黃色！這些，都是燦坤持續所要展現給消費者的特性，而Awesome意旨最好的、極棒的！燦坤表示，Awesome集結這些元素，將最好的、最有活力的3C通路場域，提供給全客層，讓消費者感受燦坤不一樣的Lifestyle！

走入300坪的燦坤Awesome南崁店，店內空間寬敞、明亮。在這裡，消費者可以打從心底舒適的徜徉在門市當中，沒有壓力、沒有束縛。燦坤新型態店以三個A為出發點，Awesome、Anyone、Anytime！燦坤Awesome提供最棒（Awesome）的場域空間，作為品牌與消費者之間的橋樑，傳遞出最美好的生活價值，而且無論是誰（Anyone），無論何時（Anytime），消費者都能自在於門市中選購3C家電。

首次燦坤Awesome南崁店登場，於前一周以｢ Oh~?! 燦坤」燈箱於門市前醞釀，創造出神秘感吸引消費者紛紛向前詢問，燦坤到底哪裡不一樣？不只消費者，燦坤向來與品牌維持友好關係，因此，本次各大品牌盛情出席，出席品牌包含松下、三星電子、樂金、索尼、日立、大金空調、奇美、夏普、聲寶、飛利浦、三洋電機、東元、三菱電機、大通電子、微軟、華碩、宏碁、聯想、微星、友訊科技、華為、展碁國際、聯強、捷元、建達國際、美商蘋果、美商英特爾、惠普共同參與。

燦坤Awesome南崁店，於9月4日至6日推出三天的開幕慶，開幕期間9月5日秒殺勁爆商品，羅技無線鍵鼠組原價599元，會員價399元，限量50組。XBOX 1TB 星際大戰絕地組織殞落同捆組，原價9,480 元，會員價5,999元，限量25組。HP Pavilion 14吋筆電，原價24,900元，會員價17,999元。

9月6日秒殺勁爆商品，廣穎32G隨身碟三入組，原價525元，會員價299元，限量30組。Acer 24吋大畫面超值冠軍顯示器，原價4,288元，會員價2,688元。LG 18公斤蒸氣洗脫滾筒洗衣機，原價37,900元，出清價25,900元，限量10台。

本次燦坤Awesome南崁店全新進駐Dyson SIS概念店，於開幕期間推出Dyson吹風機促銷活動，原價14,600元，特價只要9,999元，限量50台，全館滿額再送禮卷，最高送4,000元。同時還有2020新品Dyson V11新一代無線吸塵器，SV15新電池模組，可替換電池使用，延長運行時間，獨家優惠免26,900元就可以帶回家。APPLE全館指定商品滿萬再折千，每日限量三台Mac Book Pro只要24,900元，果粉千萬別錯過！SAMSUNG 825公升藏鮮愛現門對開冰箱，原價60,900元，會員價免49,900元，再升級7年延長保固！Dyson三合一涼暖空氣清淨機，原價21,900元，會員價13,999元，限量五台，登錄再送市價2,000元禮券。

中秋節將近，許多社福團體都希望能透過中秋禮盒販售來獲得資助，對此，燦坤Awesome南崁店開幕免費提供伊甸社會福利基金會攤位空間，於現場預購中秋禮盒，邀請民眾共襄盛舉，給予身障職人實質的鼓勵。

燦坤董事長林技典主持燦坤Awesome全新型態 暖心登場。 記者張義宮／攝影
燦坤董事長林技典主持燦坤Awesome全新型態 暖心登場。 記者張義宮／攝影

燦坤 中秋節

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