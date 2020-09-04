偉詮電本季營運逆轉 8月營收創新高

IC設計廠偉詮電（2436）第3季營運大逆轉，USB PD三大產品項需求同步放量，公布8月合併營收2.44億元，改寫歷史新高紀錄。偉詮電表示，本季除了傳統旺季加持之外，受惠於疫情帶動筆電、日系遊戲機及手機出貨暢旺，在USB PD應用普及趨勢帶動下，預期拉貨動能還會持續升溫。

偉詮電8月合併營收2.44億元，月增11.35%、年增19.47%；累計前8月合併營收16.06億元，年增6.03%。偉詮電表示，智慧型手機採用USB PD充電逐漸獲得各品牌手機廠採用，尤其是去年iPhone放入PD快充後，所有品牌陸續跟進，USB PD需求大增，偉詮電從去年底一直處於趕貨狀態，8月手機客戶又開始拉貨。

另外，疫情吹起遠距教學及新商務模式，下半年筆電需求持續增加，目前新款筆電陸續導入USB PD規格，預期今年PD充電在筆電滲透率約4成，明年則會更高，偉詮電很早切入PD充電領域，多項產品是領先全球，在筆電市場PD充電市占率在8、9成，優先受惠疫情帶動筆電需求商機。

偉詮電表示，下半年客戶訂單暢旺，除了晶圓代工產能緊盯，確保下單無虞之外，有增加測試機台數量，因應客戶持續增加訂單需求。另外，推出業界首顆高通Quick Charge 3+控制晶片已成功導入國際一線手機大廠。

偉詮電2015年USB PD開始進入量產，出貨量僅2.5萬顆，2019年出貨量達到6,100萬顆，今年上半年已達去年全年量，預估今年全年出貨量可達1.2億顆。