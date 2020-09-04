研華攜手奧暢雲 實現工業環境大規模部署邊緣AI設備

工業電腦大廠研華（2395）今（4）日宣佈，與知名設備管理SaaS服務供應商奧暢雲 (Allxon)建立合作關係，提供企業開放式設備管理平台與大規模部署AIoT設備的解決方案。奧暢雲解決方案適用於輝達(NVIDIA) Jetson系統模組，並且已導入在研華MIC-710AIX AI推論系統(使用輝達Jetson Xavier NX)與MIC-730AI推論系統。

研華MIC-AI推論系統擁有工業設計和多種I / O接口，其中高效運算能力和低功耗的特性，適用智慧城市、智能製造及其他邊緣嵌入式AI應用，擁有奧暢雲遠端管理服務，企業能更有效部屬管理大量MIC-AI設備。

研華指出，部署AIoT時，在網路邊緣端需要使用大批裝置採集資料，然而在大批邊緣設備背後，是一連串的系統管理和維修挑戰。舉例說明，在AI交通監控中，成千上萬全天候作業的推理系統部署在十字路口，而系統更新或重置隨著部署規模擴大而變得困難。此外，大部分的遠端管理系統支援微軟(Microsoft)與英特爾(Intel)系統，而非輝達的 Jetson系統模組，令設備導入與管理面臨難題。

奧暢雲設備管理解決方案（Allxon DMS），則提供客戶以單一雲端平台，統一管理散落各地的智能設備，讓企業避免因大規模部署而在多平台介面管理上頻繁切換。拜研華MIC-AI靈活的iDoor Mini PCIe所賜，這套系統可以透過LAN直接連網，對重置針腳加以控制。因此就算是系統當機，奧暢雲設備管理平台仍可遠端重置MIC-AI。自2020年7月起，奧暢雲開始支援輝達 Jetson其他功能，包括遠端安全的進入還原模式(recovery mode)、自動備份系統日誌，遠程傳輸更新（OTA）以及頻外（OOB）電源管理。

簡言之，就算邊緣裝置的介面與作業系統各異，過去進行大規模部署時所面臨的管理挑戰，也在研華與奧暢雲合作後迎刃而解。

奧暢雲提供的DMS使系統管理員能夠在整個產品生命週期內，遠端管理研華MIC-AI系列。系統整合商以及維運管理商可以使用奧暢雲服務，即時監控所有MIC-AI系列邊緣平台並排除故障。不論規模大小和環境優劣，MIC-AI都讓部署或更新系統變得既簡單又有效率。