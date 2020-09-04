群電8月營收30.97億元 月增3.3%

群光電能（6412）公布8月合併營收30.97億元，較上月成長3.3%，較去年同期減少7%。累計今年前八月合併營收220.4億元，與去年相比約略持平。

公司表示，8月桌機及消費型產品電源營收受疫情影響呈現年減狀態，不過，電競、遠距教學需求持續強勁，帶動大瓦特數筆電以及Type-C筆電電源營收年成長三成左右。目前筆電電源能見度不錯，預計到年底前，產能利用率都能維持高檔，整體下半年營收可望優於上半年。

公司更表示，目前三大主要產品應用(包含PC產品、雲端智能產品、及消費型產品)均有新產品或新客戶在開發，未來尤其看好雲端智能產品，不僅相關需求持續成長，產品也持續往高值或高瓦特數發展。現階段公司在資源有限的狀況下，會優先衝刺獲利較佳或未來具成長性的產品，期許全年獲利表現可望優於營收成長幅度。

此外，公司正積極準備吳江舊廠的搬遷以及新廠的量產事宜，目前計畫於今年年底到明年初完成舊廠產能移轉的動作，期望明年全新的吳江廠區可以滿足更多的客戶需求，並驅動公司營收重回成長軌道。