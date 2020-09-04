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美光推全球最高效獨立繪圖記憶體 助攻輝達

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

美光科技推出全世界速度最快的獨立繪圖記憶體解決方案 GDDR6X，為首個能提供高達每秒 1TB 頻寬速度的解決方案。美光與視覺運算領導廠商 NVIDIA 合作，推出搭載於 NVIDIA 最新推出的 NVIDIA GeForce RTX 3090 和 GeForce RTX 3080 繪圖處理器（GPUs）中的 GDDR6X；美光指出，GDDR6X 專為遊戲打造，能支援沉浸式、高效能遊戲所需的高頻寬速度。

美光運算與網路業務部門資深副總裁暨總經理 Tom Eby 表示，「美光在 GDDR6X 的多層次訊號創新打破傳統頻寬限制，創造破記錄的速度。和傳統記憶體不同，GDDR6X 擁有無與倫比的資料傳輸率，能夠跟上遊戲創新與極度仰賴資料（data-hungry）的應用程式的腳步，為繪圖記憶體設立了新標準」。

美光表示， GDDR6X 是 NVIDIA GeForce RTX 3090 和 GeForce RTX 3080 顯示卡效能的強大推手。建構於過去與 NVIDIA 在 GeForce RTX 顯示卡（搭載 GDDR6）的合作基礎上，美光透過 GDDR6X 改造記憶體 / GPU 介面，提升次世代遊戲應用在處理複雜圖像時的效能。

NVIDIA GPU 業務部門資深副總裁 Jeff Fisher 表示，「GDDR6X 是 NVIDIA GeForce RTX 3090和 3080 顯示卡的核心，其前所未有的速度意味著美光在今日便已達到未來記憶體所需的技術，GDDR6X 協助我們提供豐富、真實、劇院般的使用者體驗 。植基於自 GDDR5 即開始的合作歷程上，我們很高興能和美光一起重新打造記憶體 / GPU 介面，為高效能、高解析度的電玩遊戲創造出新的標竿」。

美光表示，9 月 17 日起可於 NVIDIA 網站上購買到 GeForce RTX 3080，GeForce RTX 3090 則會自 9月 24 日起開放購買。兩種產品都可以客製化主機板方式提供，包括來自頂級挿入卡供應商的 stock-clocked 和原廠超頻模式，和遊戲系統領先的 OEM 和系統組裝者提供的遊戲系統。

美光 NVIDIA GeForce

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