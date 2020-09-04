中美角力、印度起飛 非陸系智慧手錶品牌廠布局轉向

近兩年因國際情勢變化，智慧手錶品牌業者紛紛調整供應鏈，出現轉換供應商或是移轉生產基地的策略布局，力求在詭譎多變的情勢下獲取最大且穩定的利益。DIGITIMES Research分析師郭宜玲觀察，前五大品牌中，除中國大陸品牌華為與製造基地位於台灣的Garmin外，蘋果（Apple）、三星（Samsung）、Fitbit均因世局變化不得不分割供應鏈，或者搶進印度製造，抑或退出中國生產。

蘋果增加中國廠商立訊為其組裝技術難度高的Apple Watch，廣達則淡出Apple Watch供應鏈。然反美意識下，即使強化中國供應鏈布局，也恐未能顯著替蘋果增加更多出貨。三星為搶攻廣大印度市場商機，也將組裝廠甚至面板廠轉至印度，並宣告三星智慧手錶將全數轉於印度生產。

穿戴式產品市佔排名第二的大廠Fitbit則選擇離開中國製造，不僅是主力代工廠美商偉創力(Flextronics)因與華為的矛盾而黯然退出中國，Google在2019年購併Fitbit後，也可能重新安排供應鏈布局，雙重因素下，台廠或有機會獲取更多智慧手錶訂單。

而中國智慧手錶品牌業者的市場與工廠都在中國，短期內受國際政治情勢影響較小，值得注意的是，小米、Oppo、Vivo、Realme等品牌已有一定營收比重來自印度市場，近年也號召不少中國供應鏈廠商前往印度設廠，與印度市場關係越趨緊密。

然近期中印關係也趨向緊張，將不利於中國品牌在當地發展，使得在印度深耕的三星有機可乘，印度市場的變化或將改寫全球智慧手錶品牌市佔版圖。