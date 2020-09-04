談紅色供應鏈 童子賢：產業趨勢大過顏色選擇

陸廠立訊精密切入iPhone 組裝事業，而和碩（4938）、緯創先後入股立訊，台廠、陸商合縱結盟掀起市場對紅色供應鏈的熱議，和碩董事長童子賢今（4）日強調，供應鏈就是供應鏈，不能用紅色兩字概括，產業的演變是自然而然趨勢，產業趨勢大過顏色選擇。

童子賢指出，在自己觀點裡沒有太多紅色、綠色、藍色（供應鏈），供應鏈就是供應鏈，因為過去30年科技業國際化幅度相當大。

他舉台積電為例子，台灣積體電路製造公司外資持股比重約達八成，那這樣是不是要改名叫「外資積體電路」，但實際上並不是這樣，在全球資金流動下、上下游廠商合作，或者土地、勞動力的提供，亦或是廠房的設置，其實目前都是多國合作。

童子賢表示，最近外界紛紛擾擾談台灣跟大陸供應鏈合作、投資或合併種種，這裡面不是用紅色兩字就可以概括，產業的演變是自然而然趨勢，產業趨勢大過顏色選擇。

童子賢認為，在這種情形下，台廠要保持競爭力，必須慎重選擇對台灣產業最有競爭力的安排，相信很多傑出的前輩公司在產業界都很有經驗，要信賴他們不是一個衝動或不明所以的決定。

童子賢再次強調，「科技不分顏色，所以沒有哪一國或哪一個顏色的存在。」