美光推全球最高效繪圖記憶體 實現每秒1TB頻寬速度

美光科技今（4）日推出全世界速度最快的獨立繪圖記憶體解決方案 GDDR6X，為首個能提供高達每秒1TB頻寬速度的解決方案。美光與視覺運算領導廠商 NVIDIA合作，推出搭載於 NVIDIA 最新推出的 NVIDIA®GeForce RTX™ 3090 和 GeForce RTX 3080 繪圖處理器（GPUs）中的 GDDR6X。GDDR6X 專為遊戲打造，能支援沉浸式、高效能遊戲所需的高頻寬速度。

隨著遊戲發展日趨複雜，當今的遊戲玩家要求他們的進階顯示卡必須具備最高效能，因為這將決定遊戲是否能呈現平滑動畫、清晰的視覺效果、8K 解析度和即時光線追蹤。GDDR6X 的突破性速度為遊戲玩家提供了最高畫面播放速率和即時輸出的高解析度體驗，讓使用者得以體驗高度逼真和無干擾延遲的反應效果。

美光強調，結合了 NVIDIA 的 GeForce RTX 3090 和 GeForce RTX 3080 GPUs，GDDR6X 的超頻寬能力改進了即時光線追蹤和神經繪圖處理，在 PC 遊戲中打造逼真和身歷其境的虛擬世界。

美光運算與網路業務部門資深副總裁暨總經理Tom Eby表示，美光在 GDDR6X 的多層次訊號創新打破傳統頻寬限制，創造了破記錄的速度。和傳統記憶體不同，GDDR6X 擁有無與倫比的資料傳輸率，能夠跟上遊戲創新與極度仰賴資料（data-hungry）的應用程式的腳步，為繪圖記憶體設立了新標準。

NVIDIA GPU 業務部門資深副總裁 Jeff Fisher 表示，GDDR6X 是 NVIDIA GeForce RTX 3090和 3080 顯示卡的核心，其前所未有的速度意味著美光在今日便已達到未來記憶體所需的技術，GDDR6X 協助提供豐富、真實、劇院般的使用者體驗。