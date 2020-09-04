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和碩第4季展望 童子賢：產業呈現不錯狀況

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

距離今年新iPhone 發表時間越來越近，市場關心代工廠和碩（4938）營運狀況，對此，和碩董事長童子賢今（4）日指出，雖然目前是疫情之下，但遠距辦公可以滿足生產力的需要，台灣資訊業在這波表現不錯，且從上半年財報來看，代工產業呈現一個不錯的狀況。

媒體詢問和碩第4季狀況，童子賢並未正面回應。但他認為，目前為止從上半年財報來看，代工產業呈現一個不錯的狀況，像和碩就比去年微幅成長，但獲利卻比去年好相當多。

童子賢指出，傑出的同行像廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠的公司業績都是「強強滾」，請各位放心，雖然有疫情，但台灣資訊業在外銷比重剛好超過一半、大概是51%，外銷是以科技產品為主，目前疫情之下，遠距辦公可以滿足生產力的需要，台灣在這波表現不錯。

和碩今年7月營收1,039.09億元，月減5.4%、但年增5.2%，順利守住千億營收大關，和碩今年以來已連續五個月單月營收突破千億；累計今年前七個月營收7,101.45億元，年增2.6%。

展望第3季，和碩執行長廖賜政先前指出，新產品需求不錯，包含遊戲機、車用相關、通訊產品，對第3季持正面看法。

和碩 營收

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