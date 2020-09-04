高通推出4系列5G晶片搶市 已獲小米、OPPO等青睞

手機晶片大廠高通於今（4）日宣布，規畫於2021年初，將5G行動平台產品組合擴展至Q驍龍4系列，以加速5G在全球商用化進程。

高通總裁Cristiano Amon表示，該公司將繼續為5G規模化商用鋪平道路。驍龍4系列5G行動平台將為更廣泛的消費者帶來各種主要的中高端特性，實現我們讓所有智慧手機用戶都能使用5G技術的願景。

目前高通的5G行動晶片產品包括，驍龍865 Plus、865、855、768G、765與765G，另外還有驍龍690，因此4系列5G晶片推出，顯示高通在5G產品線布局更為完整。

OPPO創辦人、CEO陳明永指出，OPPO和高通在推動5G技術拓展方面，一直保持密切合作，非常高興看到高通將5G技術拓展到驍龍4系列行動平台，OPPO將持續與高通一同推動5G產品在全球的大規模商用。

另外，小米集團創辦人、董事長兼CEO雷軍也提到，今年是5G普及年，在推動5G規模化部署方面，已採用驍龍8系列及7系列5G行動平台，推出多款5G智慧手機。現在很高興看到高通進一步將5G擴展至驍龍4系列，加速推動5G在全球的商業化進程。小米將是全球首批推出驍龍4系列5G智慧手機的廠商，這也是小米與高通長期合作的又一進展。

高通表示，搭載上述驍龍4平台的商用終端裝置，預計將於2021年第1季上市。