聯發科搶占美國市場 推5G晶片天璣1000C
手機晶片廠聯發科（2454）於今（4）日宣布，為美國地區量身打造的5G系統單晶片「天璣1000C」首次亮相，希望搶攻美國5G行動商機。
聯發科為美國市場設計的5G旗艦型系統單晶片天璣1000C登場，搭載該晶片組的LG Velvet 5G全頻段智慧手機，將於美國開賣，並與5G電信系統業者T-Mobile合作提供服務。
聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯表示，相較於其他地區，美國消費者在5G智慧手機的晶片組選擇有限。聯發科長期專注於使用領先科技來提升用戶體驗，為美國市場量身訂做天璣1000C將為終端廠商和消費者帶來優異的選擇，享受到下一代行動運算的極速流暢體驗。」
T-Mobile產品開發部副總Ryan Sullivan指出，T-Mobile與聯發科合作，從一起達成全球第一個5G獨立組網連線通話，到現在聯發科推出第一個美國5G晶片，雙方齊力推動5G創新。
天璣1000C 採用4顆ARM Cortex-A77 旗艦核心，和4顆ARM Cortex-A55 高效核心，另外也同時採用5顆Arm Mali-G57 GPU。此外，天璣1000C內含聯發科AI處理單元(APU 3.0)，其異質設計可滿足旗艦智慧型手機對 AI 相機、AI 助理、應用程式或作業系統增強的需求。
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