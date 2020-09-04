億光指韓國首爾半導體發布不實新聞 將採取法律行動

日前韓國水原地方法院安山分院作出刑事判決，判定億光（2393）前韓國籍員工個人違反營業祕密法之行為，億光卻被科罰金5,000萬韓元（約新台幣124萬元）。億光對前述判決深表遺憾，將依法提起上訴。詎料韓國首爾半導體針對前述判決向媒體發布不實新聞內容，嚴重悖離事實，意圖詆毀億光的商譽。對此億光表示採取法律行動。

億光指出首爾半導體至少發布不實新聞三點，包括，一、億光被科處的罰金僅是法定最高量刑的百分之三，首爾半導體竟對外謊稱法院判處億光法定最高量刑的罰金，明顯歪曲事實。

二、涉案三名韓籍前員工是2016年先後主動到億光求職，億光並未透過以不道德的手段「挖角」情事，首爾半導體的指控與事實不符。

三、億光開發與銷售車用LED產品的時間遠早於三名涉案韓籍前員工入職億光的時間，法院判決也未認定億光有竊取首爾半導體「WICOP」技術，惟首爾半導體卻移花接木地誣指億光挖角這三名韓籍員工竊取其所開發之「WICOP」技術用以生產汽車LED頭燈等產品，對此億光將保留法律追訴權，追究其法律責任。

億光強調，該公司在 LED 產業擁有深厚的研發能力，且一向主動要求員工嚴禁抄襲、竊用或侵害他人營業祕密，並在入職前簽署「誠信保密暨智慧財產權約定書」，億光將對違反法律與公司規定的員工以及在市場上散播的不實消息者，採取必要的法律行動追究其法律責任，以捍衛公司名譽與股東權益。