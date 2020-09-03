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燦坤南崁第十代店4日揭幕 董座林技典主持

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

3C通路燦坤（2430）將於明(4)日舉行桃園南崁第十代店營運揭幕式，由燦坤集團董事長林技典主持，分享不一樣的燦坤，如何給大家不一樣的Lifestyle。近期燦坤已開出三家第十代店門市，業績均比傳統店大幅成長，並且把台北內湖旗艦店改裝主打電競、5G與新潮的風格，帶動業績增加三成。接下來將現有門市逐步店改，加入十代店成功元素。

燦坤8月營收18.3億元， 年增18.2%、月減12.7%。前八個月營收130.98億元，年增 0.6%，也是燦坤今年以來累計營收首度出現「正數」。

燦坤表示，8月營收持續相較去年成長，主因有新展店、整改店業績爆發，以及開學季筆電與蘋果周年慶業績成長挹注都有二位數。夏季的季節商品（空調，風扇）與影音商品（8K與大尺寸電視），也都有二位數成長。相較上個月營收衰退，則是因為7月營收衝上20.97億元，基期較高，是近19個月以來新高。

燦坤指出，今年9月開始，蘋果系列新機上架，燦坤有93家apple stores，以及家電新品陸續在9月上架， 將是後四個月業績成長動能。

針對外界疑慮燦坤人事的問題，燦坤強調，領導決策面由林技典規劃，經營團隊已經補齊完整，在1C、2C各有部門最高主管負責，也有掌管行銷策略的一級幹部， 另外財務、會計、淨利、法務、資訊等強大幕僚群奧援，加上由商業發展、營運管理、全台店經理、後勤同仁等，組成的銷售服務核心團隊組成ONE燦坤的戰鬥團隊本質。

燦坤 營收 蘋果

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