Google智慧台灣計劃線上發表會 賴清德盼更緊密合作

賴清德副總統今（3）日出席「2020 Google智慧台灣計劃線上發表會」時表示，Google公司對台灣的種種投資策略及成效，已成爲台灣數位轉型、智慧國家最重要的夥伴之一。他也強調Google「智慧台灣計劃」與我國政策的推動方向相互吻合，期盼未來雙方能夠有更多及更緊密的合作機會，為彼此創造更多雙贏。

副總統致詞時表示，Google這幾年來在台灣的投資成效，具體來說有三項，第一，Google已將台灣做為在亞太研發的最重要地點，包括推動Chrome作業系統、Android行動平台、Pixel手機及Nest音箱等，這些數位科技提供了YouTuber、Google Play行動商店等數位服務，並在台灣建立了資料中心。

副總統說，Google的種種投資策略及成效，已成爲台灣數位轉型、智慧國家最重要的夥伴之一，從Google的智慧台灣計劃可以看出，自2018年開始，兩、三年來提供了數萬個機會，培養人工智慧的基礎訓練及數位行銷的職能訓練，幫助了成千上萬的中小企業，拓展商務到海外去。

副總統指出，對抗新冠肺炎最嚴峻時，Google也伸出援手，用專業幫助台灣。另外，台灣深受困擾的一件事情就是假訊息，Google也積極協助台灣解決假訊息對台灣社會的影響，這些都可以看得出Google是台灣未來發展的重要夥伴。

副總統表示，「Google智慧台灣計劃」與台灣國家發展方向互相吻合。蔡總統在第一任就職時就揭櫫，打造數位台灣、數位國家、智慧島嶼的目標，因此在他擔任行政院長任內，依總統國政理念，結合經濟部、科技部、國發會等部會，推動包括「數位國家．創新經濟發展方案（2017-2025）」(DIGI+方案)，也就是數位的發展計畫。

這計畫中有幾個重要的政策，第一，我們要推動數位發展的基礎建設。第二，要形塑網路社會及智慧政府。第三，要培養跨領域的數位人才。第四，要打造智慧城鄉的創新發展。第五，要持續不斷研發新的數位技能，以期達到最後一個目標，也就是數位經濟的提升。

談到「台灣AI行動計畫」，副總統表示，第一，就是要培育人工智慧人才。過去，台灣的強項在硬體，軟體人才較為不足，但是未來的產業必須是軟硬體攜手共同推動。因此，政府結合台、成、清、交等大家耳熟能詳的大學，以及科技大學與高職等學校課程，希望透過與校方合作，培養人工智慧人才；其次，政府也推動人工智慧領航計畫，希望藉由台灣的大公司，像台積電、聯發科、日月光以及其他許多隱形冠軍企業，來帶動台灣成千上萬個中小企業，「走在前面的幫助走在後面的」，大家一起成長、一起前進。

副總統進一步指出，行動計畫的第三個目標是要將台灣打造為世界的人工智慧研發樞紐。對於Google來台持續不斷地投資，也沒有受任何因素影響，他表達由衷謝意。第四，為推動該計畫，政府也一定要解決法令問題，開放資料，提供一個更好的環境，讓人工智慧可以持續發展。第五個目標，就是希望達到產業人工智慧化的目標，由產業出題、讓人才解題，藉由提出眾多解決方案，來幫助中小企業成長。

副總統認為，未來在後疫情時代，人工智慧一定會持續扮演更重要的角色，資訊安全的重要性也是與日遽增。他在行政院長任內，就曾經舉辦資安論壇，希望結合產、官、學、研各界的力量，共同落實資安，讓數位經濟蓬勃發展，也讓台灣成為智慧國家。