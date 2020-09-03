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趨勢科技：每天有120-180個山寨臉書帳號網路釣魚

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全球網路資安解決方案業者趨勢科技指出，自今年6月以來，知名Facebook粉絲專頁被盜的情況愈趨嚴重，網路犯罪分子瞄準來自台灣、印度、澳洲、加拿大及菲律賓等國家的知名臉書帳號和粉專下手，駭客透過假冒的山寨版Facebook官方帳號在名人的粉絲專頁上標註名人或帳號，聲稱遭到舉報，必須重新驗證帳號密碼才能恢復，接著引導心急如焚的使用者至釣魚網頁，一旦輸入資訊，網路犯罪分子就會接管此帳號，並在24小時內變更大頭貼照和帳號名稱，將其再製成另一個Facebook「偽官方」帳號，欺騙更多無辜受害者。

目前偵測到被駭客用來進行粉專網路釣魚的山寨版Facebook官方帳號已有120到180個，並且平均每天就有三個名人帳號被盜，甚至遭到拋售。！

趨勢科技指出，山寨Facebook假帳號，會使用與官方帳號極為相似的大頭貼照與名稱魚目混珠，如ə、ı和ɾ，例如：Fecebook and PrIvacy、Fəcebook System Corporation、Re-confiɾmFacəbook等，讓原帳號持有者誤以為是正式官方帳號以落入陷阱。當發現帳號被盜，想要改回原始名稱時，又必須等待Facebook進行漫長的人工審核程序，導致越來越多受害者乾脆直接建立新的Facebook帳號，而非等待審查結果。

山寨版Facebook官方帳號所有的偽造頁面都會不斷出現文法錯誤，合法的Facebook官方帳號在名稱旁會有認證徽章。使用者可以透過以下四種方法，立即判斷帳號是否可疑，包括使用者名稱與帳號間可能沒有關係；關於使用者部分，被盜帳號可能會有可疑內容，可以與公開資訊進行比對；在粉絲專頁資訊透明度上，正確的網站會顯示對粉絲專頁作過的編輯，如粉絲專頁建立時間和原始註冊的名稱；而帳號相片也可以看出活動記錄，被盜帳號通常只會上傳一張Facebook圖示讓駭客用來變更帳號的大頭貼照。

Facebook 山寨 駭客

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