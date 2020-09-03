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友達CSR夥伴大會聚焦循環經濟 擘劃永續供應鏈藍圖

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
友達偕同集團企業共同致力循環經濟，展示子公司友達晶材專利研發的新型液態矽肥。圖／友達提供
友達偕同集團企業共同致力循環經濟，展示子公司友達晶材專利研發的新型液態矽肥。圖／友達提供

友達光電（2409）以價值共創、資源互惠理念，於今（3）日舉辦「2020 CSR共榮成長夥伴大會」，邀請超過45家企業、百位供應商共襄盛舉，期待透過價值鏈夥伴力量，串聯產業、建構完整永續生態圈，實踐聯合國SDGs永續發展目標「全球夥伴關係」，邁向永續供應鏈藍圖。

友達CSR夥伴大會今年以「循環經濟」為主題，邀請財團法人中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪博士，針對全球循環經濟產業趨勢、困境與機會進行專題演講，讓與會者了解永續循環議題及其法規因應、成功管理案例等。友達光電技術長廖唯倫博士也發表「綠色循環新契機」專題演講，分享友達三大循環經濟策略：綠色供應鏈、綠色產品及綠色製造，依產品循環度的思維提升產品使用再生料之效益，朝價值鏈開創綠色商機努力。永續長古秀華則以「永續友達，攜手共榮」為主題，分享友達在氣候行動的碳管理、永續人才培育、全球防疫風險治理及利害關係人經營等，完整說明友達CSR作為。

有鑑於氣候變遷議題越趨嚴峻，友達長期致力於降低生產過程之環境負荷，與供應商攜手共創資源與能源耗用最佳化，包含透過自身減量並提供節水技術服務，結合供應商力量一同節水，累計節水成效近5,000CMD。友達將長期累積的永續經驗與供應鏈共同倡議分享，期待藉此來積累、提升上下游夥伴實務經驗與知識，未來能創造出彈性、富有商業機會的加值價值，以推動包材使用再生料及提升產品循環度為目標，與供應商夥伴持續努力、共創雙贏。

友達積極創造價值鏈循環經濟商機，也偕同集團企業共同戮力於循環經濟成果。今天現場亦邀請集團子公司友達晶材，展示將製程中產出的奈米矽粉，透過創新的純化技術合成的新型液態矽肥，除了提供植物必要營養元素，更能有效抑制植物病蟲害、減少農藥使用，提高農產品產銷效益；現場亦展示由矽元素及氫分子組成的獨特造水專利技術，首創將純矽活化製成矽礦機能濾芯，結合奈米技術，產生含矽富氫、純淨天然的機能水。同樣為友達子公司的宇沛永續科技，也展示由友達自主研發的製程用水全回收技術及智能化控制技術，將製程用水量濃縮減量，再透過高效率蒸發設備達到零排放，以達到資源有效利用，為永續水資源發展盡份心力，為企業成功跨足農業、工業及生活領域的具體案例。

供應商是友達重要的策略夥伴，為提升產業整體競爭力、兼顧企業社會責任，友達以（Responsible Business Alliance, RBA）責任商業聯盟行為準則為依據，採倡議、分享及輔導等方式強化供應商於環境、勞工權益等的提升與管理，活動當天藉由頒發「友達光電傑出永續夥伴」、「最佳環境友善」及「最佳社會共融」等獎項，肯定表現傑出的供應商夥伴。友達也將延續共榮成長永續理念，持續與供應商夥伴共享趨勢、勞工及環境等資源，齊心合力推動友善及健康職場環境。

隨著不定期影響全球企業經營的風險事件頻仍出現，造成產業衝擊，全球供應鏈佈局及合作應更形完善與緊密，友達秉著「超越企業社會責任，創造共享價值」永續願景目標，未來將積極攜手供應商夥伴，建構CSR平台並致力於數位轉型及風險治理等方面的結合，朝向企業永續供應鏈發展的目標邁進。

友達肯定供應商永續經營的優異表現，頒發永續夥伴、環境友善及社會共融等獎項。（左三：億光副總經理李家豪、左四：華展執行副總黃啟業、中：台灣康寧總經理曾崇凱、右四：住華總經理暨營運長枝松邦茂、右三：JSR董事長根本宏明）。圖／友達提供
友達肯定供應商永續經營的優異表現，頒發永續夥伴、環境友善及社會共融等獎項。（左三：億光副總經理李家豪、左四：華展執行副總黃啟業、中：台灣康寧總經理曾崇凱、右四：住華總經理暨營運長枝松邦茂、右三：JSR董事長根本宏明）。圖／友達提供
友達CSR夥伴大會邀請超過百位供應商，攜手擘劃永續供應鏈藍圖。記者李珣瑛／攝影
友達CSR夥伴大會邀請超過百位供應商，攜手擘劃永續供應鏈藍圖。記者李珣瑛／攝影

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