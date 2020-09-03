經濟解析/經濟部趕走愛奇藝 但電信三雄OTT TV主打陸劇
經濟部今（3）日以一條行政命令禁止愛奇藝、騰訊等中國大陸OTT TV業者，透過台灣的企業或個人協助、代理在台營運。代理愛奇藝的歐銻銻娛樂今天表示，法令生效後立刻無法在台灣繼續營運。但台灣的電信三雄搶佔OTT TV市占率，竟都拿陸劇作號召。
國內OTT TV業者指出，採購國際內容是商業模式，就算政府把愛奇藝關在島外，也擋不住電視或其他平台業者買韓劇、陸劇、日劇。
中華電信標榜「最佳追劇OTT中華電信Hami Video」首月0元限時優惠，讓客戶安心追、省省追，但強力主打的「最好哭揪心超強跟播戲劇《以家人之名》」和「都會女子生存典範《三十而已》」都是大陸知名戲劇。
台灣大的myVideo則主打《三千鴉殺》以及大陸今年熱門戲劇《想見你》、《春草》是主要強檔；遠傳的friDay也是拿《以家人之名》、《三十而已》、《離人心上》做號召。
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