根留台灣加速投資 零食大廠盛香珍投入近6億建新廠

投資台灣事務所今（4）日召開「根留台灣企業加速投資行動方案」第44次聯審會議，再通過旭德科技、成偉食品斥資共逾38億元，以及新廣業加碼投資超過6億元。

經濟部指出，投資台灣三大方案促成近年最大規模台商回台佈局事業版圖，也成功帶動根留台灣企業與中小企業陸續到位，目前已吸引628家企業投資約1兆944億元，預估可創造91,426個本國就業機會，其中83家根留企業投資約1,635億元，創造1萬2,427個就業機會，後續還有61家企業排隊待審。

全球疫情一波未平一波又起，吃零食成了療癒身心的小確幸，推升零食消費逆勢成長。繼華元、先麥食品連袂建廠擴產，擁有家喻戶曉長青品牌「盛香珍」的成偉食品也加入建廠行列。

投資台灣事務所指出，「盛香珍」餅乾、果凍、堅果產品風行台灣67年，從傳統古早味到最夯的低GI、零卡零食一應俱全，行銷國外30餘國，是長踞「零食熱銷Top10」的解饞首選。為紓解部分產線老舊且產能滿載，成偉投入近6億元在台中關連工業區打造第4座廠房、另將舊廠拆除重建，新增27個本國工作機會。同時導入自動化設備與智慧化監測系統，逐年增設產線提高效能。研發團隊也持續針對現代人養生需求，開發更多涮嘴新選擇，在瞬息萬變零食市場，透過轉型升級打造差異化優勢。

欣興電子集團旗下旭德科技為IC載板專業供應商，是半導體供應鏈重要一環。近年致力開發高頻、高速材料、埋入式、薄板等技術，產品應用在資料中心、RF射頻模組、mini LED、IoT感測元件等新領域，在全球IC封裝基板市場具高能見度，客戶遍佈國內外世界知名大廠如 Qorvo、NXP等。看好5G商機涵蓋旭德的各類型產品，由於現有三處廠房產能未來不敷使用，為因應快速成長的新需求，旭德計劃斥資32億元在新竹工業區新建第4座廠房，招募近120名本國人才，導入自動化新設備與製程升級，力拼營運大放異彩。

至於新廣業公司（Hsiner）則是台灣最大急救、麻醉、呼吸治療耗材廠，去年已斥資逾7億元在中科后里園區擴建新廠，並在11月28日通過「根留台灣加速投資行動方案」。今年新冠肺炎疫情延燒，新廣業為因應呼吸治療耗材（Non-Invasive Mask）急單需求，再投入超過6億元擴大中科后里園區新廠區產能，與全球併肩對抗疫情。