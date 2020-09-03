快訊

【大學排名揭密／上】台大拚進百大 中研院士：更該警惕培育不出思想家

Google智慧台灣聚焦轉型振興 將蓋資料中心推新服務

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

Google 台灣宣布第三年的智慧台灣計劃，Google台灣董事總經理馬大康表示，今年聚焦「振興」與「轉型」兩大方向，幫助台灣復甦經濟、恢復商機，並落實更深化的數位轉型。掌握「數位力即競爭力」的關鍵，將提供數位行銷、影音創作、程式開發、機器學習等各領域面向的人才培訓計劃。

Google台灣總經理林雅芳也首度鬆口，坦言Google確實在雲林買地，有興建新的硬體資料中心計畫，但是相關時程尚未公布。

她表示，疫情影響台灣中小企業，Google也積極協助台灣產業復興，在Google地圖功能上，首推了YouBike功能，推出單車地圖；另外與KKDAY、inline訂位等新創業者合作，推出線上的餐廳訂餐、以及訂位系統。

Google 疫情 單車

延伸閱讀

中興電轉型控股集團 法人估今年每股拚賺3元

Google證實雲林購地 賴清德：智慧台灣最重要夥伴

後疫情重創產業 柯文哲：明年2月推出產業轉型計畫

爆料假三倍券不罰警要抗告 法界人士分析翻盤機率不大

相關新聞

放寬美豬、美牛進口 經濟部：洽簽台美BTA機率高且快

放寬進口美豬、美牛是否有助簽署台美雙邊貿易協定（BTA）？經濟部次長陳正祺今（3）日回應指出，台美雙邊貿易總值逾2.43...

愛奇藝被封殺代理商要裁員? 北市勞局：未接獲通報

經濟部今正式禁止愛奇藝在台運作，代理商歐銻銻娛樂首當其衝，稍早也發出聲明，宣布即日起停止愛奇藝會員經銷業務、放棄品牌代理...

經部籌備新措施 新增農地工廠將不提供水電

農地違建工廠斷水斷電還不夠，經濟部今（3）日指出，最快本月將公告新措施，與台水台電合作，建立「工廠接水接電申請審查機制」...

觀光發展基金口袋空空 把握這幾個月便宜玩國旅！

近三年國人可用極少費用，甚至不必花一毛錢就能爽玩國旅，到明年恐怕就沒有了。因為補助國旅最重要的觀光發展基金，到今年底就口袋空空。

經濟部正式公告愛奇藝條款 即日生效

為防止愛奇藝以及騰訊等大陸地區網路視聽服務業者在台非法經營，經濟部8月中預告訂定「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」...

封殺愛奇藝條款生效 歐銻銻宣布停止代理並裁員

經濟部今（3）日公告，「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」已經通過預告期，即日生效。愛奇藝代理商歐銻銻娛樂中午發出聲...

OTT專法爭議多 業者批：想要愛奇藝死不用浪費時間

NCC今（3）日召開「OTT專法草案」公聽會，業者出席踴躍、砲火隆隆，更有業者重批「如果只是想要愛奇藝死，根本不需要浪費...

NCC立法打傷台灣OTT TV 業者一面倒砲轟「少管」

國家通訊傳播委員會（NCC）今（3）日針對網際網路視聽服務法草案，進行第一次公聽會，結果與會發言者不分國內外業者，一面倒...

經濟部正式公告「愛奇藝禁止條款」上路 即日生效

為防止愛奇藝以及騰訊等大陸地區網路視聽服務業者在台非法經營，經濟部日前預告訂定「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，...

「紓困3.0」啟動！2天46家廠商申請 貿易服務業最多

「紓困3.0方案」正式啟動！根據經濟部統計，自9月1日開始受理申請，二天來在薪資及營運資金補貼部分，以貿易服務業申請案最...

天下CSR一百強出爐！後疫情時代投資主流：ESG

後疫情時代，強調社會責任的ESG投資大爆發，剛出爐的「天下企業CSR公民獎」榜單，預示企業永續四大趨勢。而今年令人最有感的重點，非「地方創生」莫屬。

柯拔希：拚台美BTA 有利外銷

台灣機械公會理事長柯拔希昨（2）日表示，台灣要走出去，與各國洽簽自貿協定（FTA），才能擴大包括機械設備等產業的外銷。

熱門新聞

封殺愛奇藝條款生效 歐銻銻宣布停止代理並裁員

家人間移轉房產 當心「雙稅」

英特爾凌晨發表最新筆電處理器 Tiger Lake 眾業者相挺

生華科：新藥治療新冠重症患者 一名病患5天康復

OTT專法爭議多 業者批：想要愛奇藝死不用浪費時間

農地工廠通緝令 經部出手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。