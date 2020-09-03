Google智慧台灣聚焦轉型振興 將蓋資料中心推新服務
Google 台灣宣布第三年的智慧台灣計劃，Google台灣董事總經理馬大康表示，今年聚焦「振興」與「轉型」兩大方向，幫助台灣復甦經濟、恢復商機，並落實更深化的數位轉型。掌握「數位力即競爭力」的關鍵，將提供數位行銷、影音創作、程式開發、機器學習等各領域面向的人才培訓計劃。
Google台灣總經理林雅芳也首度鬆口，坦言Google確實在雲林買地，有興建新的硬體資料中心計畫，但是相關時程尚未公布。
她表示，疫情影響台灣中小企業，Google也積極協助台灣產業復興，在Google地圖功能上，首推了YouBike功能，推出單車地圖；另外與KKDAY、inline訂位等新創業者合作，推出線上的餐廳訂餐、以及訂位系統。
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