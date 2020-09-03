聯發科推5G設備晶片T750 拓展5G應用領域

晶片大廠聯發科（2454）於今（3）日宣布推出5G無線平台晶片T750，將可用於新一代5G用戶終端設備(CPE)、固定無線接取(FWA)、行動熱點 (mobile hotspot) 等設備。

聯發科表示，上述產品將為家庭、企業及行動用戶5G網路接取的最後一哩路帶來卓越的高速體驗，也象徵聯發科5G布局再度成功地從手機跨足到其他領域。

同時，聯發科提到，T750平台採用7奈米製程，整合5G數據機及四核Arm中央處理器，可協助設備製造商得以打造各式消費型產品，目前已送樣給客戶。

聯發科副總暨無線通訊事業部總經理徐敬全指出，隨著連網裝置、遠距工作、視訊會議、遠距醫療、線上教學等硬體及服務的增加，高速寬頻連網需求已成為民眾的期待。透過聯發科T750平台，該公司將把領先的5G技術延伸到手機及個人電腦領域之外，同時也為連網終端裝置廠商及電信業者開闢新市場，讓消費者充分體驗5G連網的優勢。

聯發科強調，T750平台支援Sub-6GHz頻段，為使用固網如數位用戶線路（DSL）、電纜或光纖網路布建不足的地區，帶來更經濟便捷的選擇，讓缺乏現成無線訊號服務的郊區農村等偏僻地區，也有機會享有高速寬頻的網路連接。