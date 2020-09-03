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宏碁推新Spin 7 搭載高通Snapdragon 8cx 5G運算平台

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

宏碁（2353）今（3）日發表最新Acer Spin 7可翻轉筆電，搭載第二代高通 Snapdragon 8cx 5G運算平台，支援毫米波與Sub-6 GHz 5G頻段，開創生產力的嶄新篇章。

此外，Acer Spin 7採用360度翻轉軸承，提供使用者多種工作模式，包含以筆電模式處理文件，或以平板模式在觸控螢幕上隨手筆記；全機重量僅1.4公斤、厚度僅15.9公釐，霧藍色機身鋁鎂合金機身盡顯專業形象。

宏碁共同營運長高樹國表示，未來筆電將要具備絕佳生產力和方便攜帶等特點，且強調人本設計、長效電池續航力、極速5G連線能力等；全新Acer Spin 7隨開即用、常時連網功能，符合現代人隨處辦公的生活型態，支援使用者長效工作。

全新Acer Spin 7採用第二代高通 Snapdragon 8cx 5G 運算平台，提供極效電池續航力。Full HD IPS 螢幕提供優質影音體驗；整合高通Aqstic 回音消除及降噪（Echo Noise Cancellation and Noise Suppression，ECNS）技術，以高真實的音訊品質創造沉浸式音效感受。Acer Spin 7具備Windows 10 Pro作業平台，且擁有驚人的電池續航力，可提供多天長效使用；指紋感測器結合Windows Hello，讓登入更快速且安全；使用者可透過4G/LTE或5G安全地連線，而無需使用公眾無線網路熱點。

全新Acer Spin 7 筆電搭載第二代高通Snapdragon 8cx 5G運算平台整合Snapdragon X55數據機及射頻模組，支援毫米波與Sub-6 GHz頻段，下載速度可高達7.5 Gbps。在訊號範圍內，使用者可享受高速且低延遲的5G連線。在現今遠距工作和全球辦公室日益普遍的時代，Acer Spin 7提供5G的高速連網能力，滿足現代人的工作需求，更能幫助使用者隨時隨地維持工作順暢、提高生產力。

5G Acer 筆電

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