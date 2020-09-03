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晶睿攜手安控軟體雙雄 擴大AI影像辨識與資安管理功能

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

晶睿通訊（3454）近年來積極發展安控AI影像辨識與資訊安全管理解決方案，為擴大人工智慧與資安管理應用，宣布加強與安控軟體雙雄Genetec和 Milestone 整合，深化彼此產品相容性。使用者將能於上述夥伴的影像管理軟體中接軌使用晶睿研發之AI 影像辨識與資安警報通知功能。

晶睿表示，相容性提升後實現兩大功能，首先在於AI 影像辨識，AI人工智慧技術為基礎，晶睿自主研發以「人」為主體的智慧型影像分析技術 (Smart VCA)，透過 AI 引擎持續優化，有效提高辨識準確率並大幅降低誤發警報。多元化七大影像辨識功能包含入侵偵測、徘徊偵測、跨線偵測、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉辨識與人群偵測。

上述透過晶睿網路攝影機所提供的智慧型影像分析技術事件，皆可在 Genetec Security Center 與 Milestone XProtect® 影像管理軟體中觸發相對應的警報。此外，安全管理人員更可透過 Milestone XProtect® 輕鬆以視覺化顯示追蹤方框與偵測區域。

另一方面，聚焦資安警報，為迎戰日趨嚴峻的資安威脅，晶睿與全球資安解決方案領導品牌趨勢科技合作，提供全方位端到端資安管理解決方案。在強化彼此整合後，安全管理人員可在Genetec Security Center 與Milestone XProtect®影像管理軟體中接收網路攻擊警報，即時進行資安損害控制。

晶睿產品企劃處協理張力平表示，自2014年起，晶睿啟動『解決方案策略整合聯盟 (Solution Integration Alliance, SIA)』，選擇與全球不同領域的軟硬體頂尖夥伴合作，將晶睿通訊的產品與他們成熟的技術整合，以更高的效率共同創造出高價值的解決方案來符合市場需求。

晶睿 資安 軟體

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