安碁資訊8月營收 月增9.2%

資安服務廠商安碁資訊（6690）今（3）日公告8月營收，維持營收雙成長，較上個月增長9.2%。累計今年前8月營收共計4.61億元，年增26.1%

隨著新冠疫情在全球擴散至今，各國以鎖城、封閉國境等方式防止病毒的蔓延，對全球各行各業造成很大的影響，全球貿易幾近停擺。在此期間安碁資訊與印尼、泰國合作夥伴，利用遠端視訊會議方式進行為期八週的教育訓練課程。在防疫期間網路釣魚郵件和勒索軟體之威脅資安攻擊手法更是頻繁，雙方針對此一資安威脅進行跨國的技術與經驗交流。

安碁表示，在新冠肺炎疫情期間，印尼最大電子商務網站Tokopediau用戶個資外洩後，印尼線上商店Bhinneka，陸續也發生大規模（120萬用戶）個資遭竊事件，兩大電商的用戶量非同小可，此一個資遭竊嚴重影響該公司的聲譽。因此，基於此一個資外洩的威脅事件，隨即與印、泰合作夥伴進行人才儲備與資安專業知識技能提升。

這次以一次性資安檢測服務為主，包含網頁應用程式弱點掃描、系統端點弱點掃描、社交工程演練、滲透測試、App資安檢測等五大項。讓印、泰的合作夥伴，在防疫期間，企業面臨勒索軟體攻擊、資料外洩、漏洞濫用攻擊事件頻傳的同時，也能適時提供當地企業客戶資安檢測服務的資安需求。

為了強化與東南亞合作夥伴策略聯盟的能量，安碁資訊挟著長期資安監控維運管理服務能量，結盟杜浦數位安全有限公司(Team T5)在亞太區網路間諜防護威脅情資的優勢，整合資安AI大數據與端點威脅偵測平台，提供亞太區客戶進階的端點威脅服務，協助客戶在面臨新型態資安威脅時，可以提前應對可能產生的風險。

安碁強調，傳統資安監控服務主要針對企業網路最弱端點的入口邊界與顯著的異常行為進行分析與告警。未來針對亞太地區客戶提供的端點威脅服務，可透過自動化採集環境中個別端點之高風險行為，以預警可能受到如：勒索病毒、殭屍主機、進階持續性滲透攻擊等不同類型之威脅。

印、泰合作夥伴因應國內資安的新需求，已經啟動資安檢測相關服務，預計在第四季對當地企業提供服務端點威脅服務。