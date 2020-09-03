中華精測8月營收 月增5.1%

全球半導體測試介面領導廠商中華精測（6510）今（3）日公布8月營收報告，單月營收達4.05億元，較前一個月成長5.1％，較前一年同期成長10.2％；累計前8個月的營收達27.48億元，較前一年同期成長38.4％。

中華精測表示，各國為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，紛紛推出振興經濟相關政策，推動著影響半導體產業較深的智慧型手機市場有望在下半年回溫，其中5G智慧型手機市場開始由高階市場向中階市場發展，帶動5G智慧型手機的滲透率正快速拉高，也使得該公司的探針卡（PC；Probe Card ）8月份的業績維持旺季表現，包括應用於5G智慧型手機之核心應用處理器（AP）、射頻晶片（RF），以及高效能運算的相關晶片。

中華精測指出，今年8月該公司推出全新自製針SR90，其具備高速、高溫、高電流之3高特性，可應用於HPC、GPU、CPU等晶片測試，所搭配的探針卡目前已進入客戶驗證階段。

此外，中華精測的智慧生態系統，提供的智慧製造暨智慧環保落地解決方案，首次於日前的2020 Automation Taipei台北國際自動化工業大展上亮相，完整的AIoT感測器、人工智慧（AI）、邊緣運算系統以及智慧管理平台吸引智慧製造系統廠商高度關注。

中華精測也指出，該公司受國際半導體產業協會（SEMI）之邀，將於9月25日出席2020 SEMICON Taiwan國際半導體展的先進測試論壇，並於論壇上發表「3H probe card by AI」專題演講。