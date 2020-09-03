南亞科8月營收48.07億元 連四個月下滑

記憶體大廠南亞科（2408）公布8月合併營收為48.7億元，較上月微幅下滑0.75%，也較去年同期衰退6.73%，也是該公司今年單月營收自4月見到今年單月營收高點以來，連續第4個月營收下滑。

南亞科公布8月合併營收為48.7億元，較上月微幅下滑0.75%，也較去年同期衰退6.73%，累計今年前8個月合併營收為406.85億元，較去年同期增加21.05%。

以單月營收軌跡來看，南亞科在4月營收達到56.2億元，是今年前8個月的單月營收高峰，之後單月營收就持續下滑，8月已是連續第4個月衰退，不過，相對上月，8月營收下滑幅度極微，9月營收有無機會回穩，仍待進一步觀察，不過，市場法人普遍對記憶體第3季營收持相對保守看法。

以單季來看，南亞科第2季營收為164.89億元，而第3季到目前為止，累計7月及8月營收為97.77億元，若要持平上季，則9月營收至少要有67億元以上。

先前南亞科總經理李培瑛對產業及南亞科下半年展望表示，以第3季來看、記憶體DRAM還是會受遠距辦公、遠距教學以及電子商務等需求，促使雲端資料中心伺服器持續穩定成長，進入下半年電子產業旺季之後，目前看來，智慧型手機以及消費性電子的需求也有機會回溫，其中他也點出電視的需求下半年將有所好轉，整體而言，李培瑛對下半年記憶體市況看法正向。