快訊

實名制口罩混陸貨 食藥署勒令加利科技停工、明起接受民眾退換貨

南亞科8月營收48.07億元 連四個月下滑

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）公布8月合併營收為48.7億元，較上月微幅下滑0.75%，也較去年同期衰退6.73%，也是該公司今年單月營收自4月見到今年單月營收高點以來，連續第4個月營收下滑。

南亞科公布8月合併營收為48.7億元，較上月微幅下滑0.75%，也較去年同期衰退6.73%，累計今年前8個月合併營收為406.85億元，較去年同期增加21.05%。

以單月營收軌跡來看，南亞科在4月營收達到56.2億元，是今年前8個月的單月營收高峰，之後單月營收就持續下滑，8月已是連續第4個月衰退，不過，相對上月，8月營收下滑幅度極微，9月營收有無機會回穩，仍待進一步觀察，不過，市場法人普遍對記憶體第3季營收持相對保守看法。

以單季來看，南亞科第2季營收為164.89億元，而第3季到目前為止，累計7月及8月營收為97.77億元，若要持平上季，則9月營收至少要有67億元以上。

先前南亞科總經理李培瑛對產業及南亞科下半年展望表示，以第3季來看、記憶體DRAM還是會受遠距辦公、遠距教學以及電子商務等需求，促使雲端資料中心伺服器持續穩定成長，進入下半年電子產業旺季之後，目前看來，智慧型手機以及消費性電子的需求也有機會回溫，其中他也點出電視的需求下半年將有所好轉，整體而言，李培瑛對下半年記憶體市況看法正向。

營收 南亞科

延伸閱讀

連4個月擴張！8月大陸財新服務業PMI高於預期

DRAM現貨價止跌反彈 記憶體族群股價齊揚

外資看南亞科下跌風險有限 今股價走揚

8月樓市需求殷 89城新房價格漲

相關新聞

2020台北3C展登場 技嘉推筆電優惠方案

2020台北3C展將於9月4日於世貿一館登場，技嘉在開學前最後一檔推出筆電優惠方案，搭載RTX 2060獨顯和第10代i...

科技部建構EyeBus預約服務 助視障者安心搭公車

科技，始終來自人性。科技，亦能解決社會問題、拯救世界。科技部推動啟動「科技突圍全民徵件活動」，一年多來獲致初步成效。其中...

輝達超級晶片 帶旺板卡廠

輝達（NVIDIA）昨（2）日凌晨發表新一代繪圖晶片（GPU），華碩、技嘉、微星與台灣板卡廠同步推出搭載該款新晶片的新款...

台達電攻日 打造充電站

台達電（2308）電動車充電站海外布局報捷，昨（2）日宣布與日本能源業者出光興產合作打造「台達橫濱電動車充電站」，該充電...

訊連U會議 獲科技部全球事務與科學發展中心採用

多媒體領導廠商訊連科技（5203）宣布，專為跨國視訊會議設計之「U 會議」，獲科技部全球事務與科學發展中心（以下簡稱GA...

王雪紅二度兼執行長 宏達電何時再達流奶與蜜之地？

宏達電前任執行長暨總經理Yves Maitre，於去年9月17日上任，王雪紅得以卸下重擔，專任董事長。但出乎外界意料，在...

美系大廠訂單挹注 日月光第3季看季增15%

美國對華為禁令將於15日生效，法人指出對日月光投控IC封測和材料業績影響程度僅5%到9%區間，加上美系大廠SiP和AiP...

不想做iPhone了？緯創、鎧勝到可成 為何接連演出「脫蘋」行動

8月20日，蘋果股價大漲，市值突破2兆美元，同一日台灣蘋果概念股卻跌成一片，完全與蘋果股價脫鉤。市場現實說明了，今夏台灣蘋果供應鏈的連鎖「脫蘋」行動。

宏達電人事異動 執行長辭職獲准、王雪紅二度兼任

宏達電（2498）今（3）日早上公告執行長暨總經理異動訊息，原執行長Yves Maitre因不易兼顧家庭與工作，辭職獲准...

圖解特斯拉供應鏈／29家代表台廠出列！3優勢讓馬斯克離不開台灣

特斯拉減速齒輪獨家供應商，和大董事長沈國榮透露，王永慶當年遺憾，竟是今日台灣能搶佔特斯拉供應鏈七成五的關鍵。中國、印度夾擊，台灣靠著哪3大優勢勝出？

美股勁揚那指登新高 法人估台股區間整理

投資人忽略令人失望的美國就業數據，華爾街股市再度勁揚，那斯達克指數收盤首度突破12000點。法人認為，台股近期將延續區間...

宏達電執行長梅特爾辭職 由董事長王雪紅兼任

宏達電（2498）今（3）日上午公告，執行長梅特爾（Yves Maitre）辭職，由董事長王雪紅兼任執行長。

熱門新聞

封殺愛奇藝條款生效 歐銻銻宣布停止代理並裁員

家人間移轉房產 當心「雙稅」

英特爾凌晨發表最新筆電處理器 Tiger Lake 眾業者相挺

生華科：新藥治療新冠重症患者 一名病患5天康復

OTT專法爭議多 業者批：想要愛奇藝死不用浪費時間

經濟部正式公告「愛奇藝禁止條款」上路 即日生效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。