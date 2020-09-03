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科技部建構EyeBus預約服務 助視障者安心搭公車

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
EyeBus成果在松山文創園區2號倉庫展出。（圖／EyeBus團隊提供）
EyeBus成果在松山文創園區2號倉庫展出。（圖／EyeBus團隊提供）

科技，始終來自人性。科技，亦能解決社會問題、拯救世界。科技部推動啟動「科技突圍全民徵件活動」，一年多來獲致初步成效。其中，為解決視障朋友搭公車的困難，EyeBus團隊成功結盟視障協會、公車業者、車載系統廠商，構建一套全新的公車預約服務—EyeBus，未來盼進一步擴大在民權幹線實施。

一年之內，能為視障朋友搭公車這件事，改變多少？在科技部專案支持下，共蒐集了84位視障者的搭車經驗，紀錄他們出行的軌跡裡，那些沒被看見的痛點。透過縝密的梳理後，逐步將需求化整為設計概念，串連手機 App、候車區、公車車機等三項設計物，一套全新的公車預約服務 EyeBus誕生。

Design for Taiwan展覽自3日起於台北松菸二號倉庫盛大展出，其中參展之EyeBus視障者公車搭乘計畫，源自於科技部的實驗性專案，希望協助更多視障者安心搭乘公車。

團隊以設計思考與服務設計角度入題，深刻分析視障者與人員、環境、科技之互動關係，經過一年需求研究與場域驗證的服務設計流程，成功建置串接視障者與司機兩方的公車預約系統。

服務概念經過108人次視障者、司機、定向師之測試回饋，在台北市南京幹線完成30場、服務成功率94%的場域驗證，將紙上的設計概念實際化為城市裡的真實服務，向科技部、台北市交通局、社會證明研究成果，未來將交予台北市交通局擴大實施至民權幹線。

EyeBus成果將自9月3日起至6日於松山文創園區2號倉庫，向社會大眾展出；9月4日14:00時，並於松山文創園區2號倉庫，舉辦實體演講，主題為「如何運用設計思維協助公共服務：以台北市視障朋友出行服務為例 」，盼社會大眾更了解EyeBus解決方案，實踐科技解決社會問題的夢想。

視障 公車

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