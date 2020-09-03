面板需求熱擴散 顯示器代工廠Q3出貨估優於Q2

面板景氣大幅升溫，強勁需求蔓延至下游，顯示器代工廠佳世達（2352）和瑞軒相繼受惠。佳世達透露，顯示器出貨量自今年第2季起大幅回升，第3季出貨狀況更較第2季為佳；以電視代工為主的瑞軒也指出，第3季至8月，電視出貨量已超越第2季，持續朝全年出貨450萬台目標邁進。

新冠肺炎帶動「宅經濟」需求熱絡，佳世達今年股東常會時，資訊產品事業群總經理黃漢州即指出，遠端需求出現初期，大量企業訂單湧入，比的不是拿多少單，而是能出多少貨，但5月下旬後，企業改發錢給員工自行採購，需求反轉，帶動消費性產品上升，很多人買電競，使電競訂單上升非常大。

佳世達指出，近期面板需求熱絡，帶動顯示器需求同步成長，消費型顯示器成長優於預期，成長幅度優於商用顯示器；其中，電競顯示器出貨量更持續有顯著成長。消費型顯示器訂單已看到年底，內部上修全年出貨目標，展望較原先更樂觀。

面板近期需求熱，出現供不應求，讓顯示器代工廠陷入搶料大戰，外界憂心，這可能成為阻礙顯示器代工廠成長的阻力之一。業界人士透露，8月中旬開始出現面板搶料潮，現階段「誰拿得到料」是其中一個出貨成長關鍵，但面板價格上漲，將侵蝕到獲利空間，誰來買單又是一個問題，若終端客戶願意追價，就比較沒問題。