MSI微星龍魂 今年首度進軍台北3C電腦展

一年一度的台北3C電腦展將在9月4日於台北世貿一館開展，今年MSI首度進軍台北3C電腦展，將於展中推出眾多開學季超值優惠方案，購買任一款筆電最高可獲3,970元會場限定禮，指定款電競筆電加碼送電競耳機、Lucky造型悠遊卡、潮流帆布環保袋、運動水壺等精緻配備；創作者筆電全系列送專用側背包、萬國旅行轉接頭、TYPE-C連接埠。

指定款玩家必敗電競螢幕送「MSI收納風衣、PH110工學椅」，電競周邊限量超低46折優惠回饋外，凡於會場選購任一主機/螢幕/筆電還可享全系列電競周邊現折NT$100等豐富促銷優惠，開學優惠最大檔，就在MSI台北3C電腦展。

全方位炫彩電競GE66 Raider推出「宇宙龍盾限定版」，由國際知名的概念與視覺效果藝術家Colie Wertz獨家打造，Colie Wertz曾為星際大戰、變形金剛、鋼鐵人等多部好萊塢電影設計科幻場景中的太空船、車輛、機器人等模型，「我以MSI龍盾logo作為這次設計的精髓，就像是這艘太空船的心臟，用這款筆電和龍盾logo形塑出太空船的樣貌，筆電就隱身在太空船的核心位置，擁有超凡效能的電競飛行器就此誕生」。

GE66 Raider宇宙龍盾限定版搭載第10代Intel Core i9 處理器、NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 顯示卡。全新科幻設計，搭配前所未有的全景炫光燈效，玩家能自定義出具有個人風格的炫彩燈光效果！GE66 Raider宇宙龍盾限定版是一款全方位的旗艦電競筆電！GE66 Raider宇宙龍盾限定版將於台北3C電腦展獨家全台限量首賣，隨機贈送Colie Wertz聯名限定款太空船模型、滑鼠及超大滑鼠墊，再加碼送競夏好禮包、專業電競耳機、潮流帆布環保袋、Lucky造型悠遊卡等精緻配備。