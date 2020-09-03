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王雪紅二度兼執行長 宏達電何時再達流奶與蜜之地？

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

宏達電前任執行長暨總經理Yves Maitre，於去年9月17日上任，王雪紅得以卸下重擔，專任董事長。但出乎外界意料，在不到一年時間內，因為Yves Maitre辭任，王雪紅又必須再度兼任執行長一職。

宏達電這些年人事更迭，更早之前的執行長周永明，先是從卓火土手中接下總經理一職，後續2006年再兼執行長，在帶領宏達電走過最風光的時刻後，於2015年9月離職。而在周離職之前，也就是2015年的3月時，就先由王雪紅首度親自擔任執行長暨總經理，當時該公司說明周永明轉為負責未來新興產品開發相關業務。

在王雪紅上回親自掌舵的時期，宏達電有另外一個重要人物，就是前財務長張嘉臨，他從2013年12月起同時擔任該公司全球業務總經理，之後才卸下財務長職務。後續他的職務調整為智慧手機暨穿戴裝置事業處總經理，但他於2018年2月以個人生涯規劃為由離職。

此外，宏達電於2017年決議將原參與Pixel手機的成員與相關資產售予Google，位列公司核心人物之一的營運長陳文俊，也於2018年1月離職轉任Google研發專案團隊。

能成功帶領公司整體拓展更廣大版圖，同時進行長遠布局的高階人才本來就難尋，在上述大將陸續離去之後，王雪紅只能靠自己帶領宏達電探索新方向，直到去年找來前Orange資深副總Yves Maitre，似乎她麾下又有了可以賦予重任的戰將。但如今Yves Maitre請辭，宏達電又再度必須靠王雪紅親自領軍。

眾所皆知，王雪紅是虔誠的基督徒，總是帶給外界堅毅樂觀的感覺，與團隊一手打造過威盛及宏達電這兩家股王，不過威盛雖然從2015年到去年都保持獲利，但其實從2003年至去年為止，該公司的營業利益都未見轉正，今年上半每股淨損0.21元。

宏達電從2017年付印的2016年的年報開始，封面就放上VIVE，彰顯出該公司積極推動VIVE Reality的願景，包括虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、高速5G以及區塊鏈等。不過宏達電這幾年營運走下坡，轉型尚未見明顯成果，今年上半年每股淨損4.28元，去年虧損超過一個股本，2018年本業虧損，但因為認列Google相關出售案的獲利才大賺，更之前的2015年至2017年，也都虧損超過一個股本。

宏達電的艱難轉型之路，似乎尚未見到大放光明之時，而外界也都在看，王雪紅在神的引領之下，是否能帶著宏達電，再度到達讓公司可以重返榮耀的「流奶與蜜之地」。

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