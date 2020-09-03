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宏達電人事異動 執行長辭職獲准、王雪紅二度兼任
宏達電（2498）今（3）日早上公告執行長暨總經理異動訊息，原執行長Yves Maitre因不易兼顧家庭與工作，辭職獲准；宏達電表示，對於他的未來發展給予祝福，執行長一職將由董事長王雪紅兼任。
宏達電今日公告指出，今年新冠肺炎嚴峻，改變全球人類的生活方式與商業行為，使全球差旅備受限制，原執行長Yves Maitre不易兼顧家庭與工作，董事會通過其辭任，對於他的未來發展給予祝福。
至於執行長職務將由王雪紅將兼任，這也是王雪紅第二度兼任執行長，王雪紅首次兼任執行長是在2015年3月20日，在2019年9月17日卸任，今日再因原執行長Yves Maitre辭職，將再兼任執行長一職。
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