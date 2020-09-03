英特爾凌晨發表最新筆電處理器 Tiger Lake 眾業者相挺
英特爾千呼萬喚始出來的第11代NB處理器Tiger Lake，於今（3）日凌晨正式推出，標榜是全球最佳輕薄NB處理器。英特爾表示，預計有包括宏碁、華碩、微星、戴爾、HP、聯想、雷蛇、LG、三星等業者，共超過150款搭載Tiger Lake的終端產品設計正在開發中。
Tiger Lake採用10奈米製程打造，支援WiFi 6，並整合 Thunderbolt 4等功能。
英特爾同時推出適用於筆電設計的Intel Evo平台品牌，可滿足第二版雅典娜計畫（Project Athena）的規格和關鍵體驗指標（KEI）。具備英特爾Evo標章的裝置，代表已通過驗證，英特爾預計今年將有超過20個通過認證的設計。
英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理 Gregory Bryant 表示，搭載Intel Iris Xe Graphics的第 11 代Intel Core處理器，代表處理器實際效能的重大進展，也是英特爾打造過最好的筆電處理器。
相關筆電設計若要獲頒Evo徽章，基本要求包括睡眠喚醒時間小於1秒、搭載Full HD螢幕時，於真實應用場景可提供9小時或更長的電池續航力，以及搭載Full HD螢幕，快速充電30分鐘即可享有4小時以上的電池續航力等指標。
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