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華碩電競新品 強攻旺季

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北報導

華碩（2357）旗下電競品牌玩家共和國（ROG）昨（2）日於Meta Buffs線上發表會大推新品，搶攻旺季需求，包括輝達（NIVIDA）甫發表的RTX 30系列顯卡，電競螢幕、散熱風扇、電競路由器、電競鍵盤以及電競滑鼠與耳機，迎接年底感恩節及耶誕節旺季。

華碩開放平台事業群占整體營收比重約三成。華碩全球資深副總裁暨開放平台事業群總經理許祐嘉表示，因應疫情因素，帶動消費者遠距工作等趨勢，線上學習和娛樂的時間更多，許多遊戲玩家更積極擴增周邊裝置或升級PC組件來強化戰備，ROG透過全方位的電競產品，針對玩家需求，進一步提供更佳的遊戲電競體驗。

輝達這次推出的30系列顯卡，以高性價比有望帶動電競換機潮，華碩的ROG電競品牌第一時間跟進發表其全新的ROG Strix GeForce RTX 30系列顯卡。

電競鍵盤 華碩 ROG

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