華碩商用PC 揮軍印度

看好印度市場發展潛力，華碩（2357）宣布正式進軍印度商用PC市場，甚至調度手機業務大將、印度移動業務負責人Dinesh Sharma兼任印度商用PC業務負責人，華碩規劃未來一年內搶攻5%市占率。

華碩第2季商用PC出貨量年增25%，華碩共同執行長胡書賓說明，華碩評估即使未來疫情緩和，但在家工作的員工仍占有一定比率，在此趨勢下將有助於PC出貨成長動能，推升內部積極發展商用PC市場。

印度因為新冠肺炎疫情居高不下，第2季商用PC購買量達到歷史新高，出貨量年增1.05倍。

根據IDC數據，華碩上季在印度消費型PC市占率16%，印度媒體報導，Dinesh Sharma表示，印度的商用PC市場估計一年約500萬台，華碩希望第一年目標可以搶下5%市占。

華碩力拚今年底在印度消費型PC市占率達25%。華碩南亞暨印度區系統事業群區域總監俞建良（Leon Yu）表示，印度是華碩的重點關注國家，在消費型PC領域已在印度市場排名前三大。希望透過本身經驗，為印度企業量身定制各種創新產品，將華碩定位為企業客戶的最佳技術解決方案供應商。

印度為全球第二大手機市場，目前華碩已是印度線上領域前五大智慧型手機品牌之一，視為拓展印度市場一大進步。

華碩今年度手機新品像是電競旗艦手機ROG Phone 3、ZenFone 7均陸續登陸印度手機市場，例如8月華碩ROG Phone 3在印度開賣，15分鐘內就銷售4,680支。

華碩共同執行長許先越日前指出，在新冠疫情下，對PC市場後續展望樂觀，目前掌握的訂單至少到年底。即使疫情趨緩或結束，但因人類生活新常態出現，看好PC市場未來仍有雙位數增長。