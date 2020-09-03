台達電攻日 打造充電站

台達電（2308）電動車充電站海外布局報捷，昨（2）日宣布與日本能源業者出光興產合作打造「台達橫濱電動車充電站」，該充電站結合物聯網技術，擴大台達品牌能見度，為後續接單更添動能。

台達電指出，「台達橫濱電動車充電站」以全站微電網應用與智慧能源管理等優勢，獲橫濱市政府氣候變遷對策總部選為市府災難緊急應變合作據點，將於災害發生期間，供市政府緊急應變專用車輛於站內充放電，以利團隊快速部署救災用電。

「台達橫濱電動車充電站」為台達首座複合式電動車充電示範站，前身為出光加油站，由台達與出光以「Park & Charge （停車與充電）」的主題共同規畫。

台達電指出，「台達橫濱電動車充電站」透過DeltaGrid能源物聯網解決方案，整合旗下商用型儲能系統及電動車充放電方案，根據不同電力需求與用電策略控制並調度能源，同時串接台達自行開發的EZQC App電動車充電付費系統，結合全球首家台達子品牌Innergie精品咖啡館–Innergie CAFÉ經營與零售物聯網解決方案等商場應用，打造新商業模式。