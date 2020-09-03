友訊智慧家庭App 進化

友訊科技（2332）昨（2）日宣布推出mydlink App全新進化2.0版本，協助用戶透過智慧型手機或平板電腦上的mydlink App，就能管理家中的網路攝影機、智慧插座與漏水感應器等多個智慧裝置，並將持續推出智慧家庭新品。

友訊董事長李中旺表示，新版mydlink App比以前更聰明、簡單且完整，這次的mydlink App改版，不但提升用戶隱私，也增加多項生活應用情境，使用者可透過mydlink App輕鬆控制智慧裝置。友訊將會持續推出新品和新服務，為智慧家庭自動化開啟更多的可能性，提供更全面的智慧家庭服務。

友訊表示，此次升級重點包含新情境模式自動設定、更為直覺的排程操作與影像時間軸顯示、簡便的智慧藍牙安裝設定等。若用戶啟用mydlink雲錄影免費方案，影像會加密儲存在mydlink Cloud伺服器，可供三台裝置回放與下載一天內的影像。