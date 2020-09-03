億光在韓國訟案 將上訴

經濟日報 / 記者張瑞益／台北報導

今年8月26日韓國水原地方法院安山分院作出刑事判決，判定台灣LED大廠億光（2393）前韓國籍員工個人違反營業秘密法之行為，億光卻被科罰金5,000萬韓元（約新台幣124萬元）。億光表示，對前述判決深表遺憾，將依法提起上訴。

億光表示，涉及本案的三名億光前員工原任職於韓國首爾半導體公司，在2016年主動到億光台灣總公司求職。因三人具LED產業相關經驗，又表明想在海外開創職業第二春，億光嚴格要求此三名涉案員工在入職前簽署「誠信保密暨智慧財產權約定書」，明定尊重與保護智慧財產的經營理念，要求其必須恪遵公司所頒布的智慧財產辦法、規則和相關政策，嚴禁抄襲、竊用或侵害前雇主或任何第三人之智慧財產或營業秘密，始能入職。

億光指出，涉案員工竟違反公司規定，而在返回韓國時遭到韓國檢警主動搜索與羈押。億光因此遭韓國檢方以違反韓國有關防止及保護產業技術外洩法與防止不正當競爭及保護營業機密法等規定起訴。

億光 韓國 新台幣

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